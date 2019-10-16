Romantik akşam
ALANYA'NIN sevilen gençlerinden olan Kadir Sezer ve eşi Merve Sezer, evlilik yıldönümlerini Öztürk Kolcuoğlu Restoran'da kutladılar
PORTAKAL 16.10.2019, 19:05 16.10.2019, 19:08
ALANYA'NIN sevilen gençlerinden olan Kadir Sezer ve eşi Merve Sezer, evlilik yıldönümlerini Öztürk Kolcuoğlu Restoran'da kutladılar. Muhteşem Alanya Kalesi manzarası eşliğinde romantik bir akşam yemeği yiyen genç çift, objektiflere ise mutluluk pozu verdi. Genç çifti görenler, "Aman nazar değmesin" demekten kendilerini alamadılar.
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|7
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|7
|10
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|7
|7
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|7
|6
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|P
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|8
|16
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|8
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|4. Leicester City
|8
|14
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|14
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|9
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|7
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|7
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|6
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|12
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|11
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|11
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|10
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|8
|10
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|9
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|8
|9
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|9
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|8
|8
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|8
|7
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|8
|5
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|8
|2