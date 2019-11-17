Robin tıklım tıklım

KIŞ gecelerinin vazgeçilmez eğlence mekanlarından olan Robin Hood Bar, Türkiye'nin yakından tanıdığı ünlü rap sanatçısı Yener Çevik'in konserine ev sahipliği yaptı. Ünlü video paylaşım sitesi YouTube'da şarkıları milyonlarca kez dinlenen başarılı rapçi, Alanyalı hayranlarına canlı performansını sergiledi. Eski ve yeni tüm şarkılarını arka arkaya seslendiren Yener Çevik, yaklaşık 1,5 saat süren konserinde keyifli bir eğlenceye imzasını attı.