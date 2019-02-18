Robin Hood'da Selin Ciğerci rüzgarı

ÜNLÜ video paylaşım sitesi Youtube'da fenomen haline gelen, cinsiyet değiştirdikten sonra Selin Ciğerci adını alan ve konserler vermeye başlayan Selin Ciğerci, haftasonunda Robin Hood Lounge Bar'da sahne aldı. Ciğerci'nin geçtiğimiz haftalarda görkemli bir evlilik teklifi aldığı futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra da şarkıcıya eşlik etti. Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın da arkadaşı olan Selin Ciğerci, kankasına özenerek sevgilisini de konsere getirdi ve güvenliği gibi arkasına oturttu. Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt da eşine konserlerde eşlik ediyor.

BOL BOL HİKAYE ATTI

Gökhan Çıra, sevgilisi Selin Ciğerci şarkı söylerken hemen arkasında oturdu ve telefonuyla ilgilendi. Instagram'a bol bol hikaye de atan Çıra, 1 saat süren konser boyunca sevgilisi Selin Ciğerci'nin arkasından ayrılmadı. Program sonunda gazeteci ve hayranlarının fotoğraf çekme isteğini reddeden Selin Ciğerci, sevgilisi Gökhan Çıra ile birlikte koşar adım kulüpten ayrıldı. Fotoğraf çektirmek için bekleyen hayranları ise "Kısa sürede şöhret olmak pek yaramamış, yazık" demekten kendilerini alamadılar.

AHSEN MEST ETTİ

Robin Hood Lounge Bar'da geçtiğimiz cuma gecesi ise 'Yandırdın Kalbimi' adlı single çalışması ile adından sıkça söz ettiren Ahsen Almaz sahne aldı. DJ Yusuf Şahin ile birlikte renkli bir konsere imza atan Ahsen Almaz, en popüler şarkılardan oluşan repertuarı ile kendisini dinleyenleri mest etti. Robin'deki renkli gece görülmeye değerdi.

