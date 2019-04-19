Robin Hood'da coşku dolu eğlence

Ünlü şarkıcı Banu Parlak, Robin Hood VIP Lounge sahnesinde keyifli bir konsere imza attı. 'Benim Narin Narin Yarim' adlı çalışmasını istek üzerine iki kez söyleyen Parlak, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı 

Robin Hood'da coşku dolu eğlence
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ÜNLÜ video paylaşım sitesi Youtube'da fenomen olduktan sonra popülaritesi her geçen gün artan şarkıcı Banu Parlak, geçtiğimiz çarşamba gecesi Robin Hood VIP sahnesindeydi. Düzenlediği konser ve partilerle adından sıkça söz ettiren Robin Hood'da canlı performansını sergileyen başarılı şarkıcı, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. 'Benim Narin Narin Yarim' ve 'Yanıyorum Ya Habibi' adlı cover çalışmaları ile kalabalığı coşturan başarılı şarkıcı, ünlü sanatçıların eserlerine de yer verdi. Robin Hood'u dolduran eğlenceseverler, geç saatlere kadar süren konserde keyifli bir eğlence yaşadılar. 

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