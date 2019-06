Renkli kutlama

THE Soul Of Coffee'deki kutlamaya, Karagöz çiftinin yakın dost ve arkadaşları da katıldı. Kendisi için özel olarak hazırlanan kutlama pastasının mumlarını özenle söndüren Merve Hazal Karagöz, "Bu keyifli kutlama için eşime çok teşekkür ederim" dedi. Mehmet Can Karagöz de eşine hitaben, "Eminim politika ile ilgilenen bir eşe sahip olmak oldukça zordur. Yine eminim ki bizim için daha hiç farkında olmadığım birçok fedakarlıkların olmuştur. Ama şunu da iyi biliyorum, iyi ki doğdun, iyi ki sevgimi sana sunuyorum, iyi ki yaşamı birlikte paylaşıyoruz, iyi ki birlikte her şey çok güzel oluyor" ifadelerini kullandı.