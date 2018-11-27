Renkli kutlama

DEMİRTAŞ ve Köyleri Kalkındırma Eğitim ve Kültür Derneği (DEMKOD) Başkanı Emine Keyaoğlu, yakın dostlarının hazırladığı sürpriz bir kutlama ile yeni yaşına 'Merhaba' dedi. Şık bir mekanda yapılan kutlamada neşe dolu anlar yaşandı. Keyaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duygularını şu sözlerle ifade etti: "Değerli dostlarım, arkadaşlarım. Sizleri yürek dolusu sevgi ve saygılarımla selamlıyor, yanımda olmanızın gururunu paylaşıyorum. 25 Kasımlar, ezilen, şiddet gören, öldürülen kadınların dayanışma ve birlikte olma günü. Benim günüm 25 Kasımlarda yeniden doğmak, birlikte olmak, yarınlara yürümek umuduyla sizleri kucaklıyor, başarılarımızı diliyorum."