Renkli kutlama

Akıl Küpü Kreş sahipleri Nuray ve Mehmet Okşar'ın kızları Buse Okşar, 14. yaşına renkli bir doğum günü kutlaması ile girdi 

Renkli kutlama
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ALANYA'NIN şık mekanlarından Coffee Conpanna, dün renkli bir doğum günü kutlamasına sahne oldu. Okul öncesi eğitimin öncü kuruluşlarından olan Akıl Küpü Kreş'in sahipleri Nuray ve Mehmet Okşar'ın kızları Buse Okşar, yeni yaşına keyifli bir kutlama ile 'Merhaba' dedi. Renkli kutlamaya Buse'nin yakınlarının yanı sıra Klas Group Finans Müdürü ve Klas Piknik işletmecisi Mehmet Barcın ile annesi Hayriye Barcın da katıldı. Alkışlar arasında getirilen pastasının mumlarını tek seferde söndüren Buse, dilek dilemeyi de ihmal etmedi. 
 

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