Rengarenk festival

HİNDİSTAN'DAN dünyaya yayılan ve renklerin festivali olarak bilinen Holifest Colorist, Alanya'da 2 bin kişinin katılımı ile kutlandı. Kestel sahilinde yapılan festivale Bisiklet Festivali için gelen iki yüz civarı bisikletçi de katılım gösterdi. Colorist Holifest olarak düzenlenen festival, www.festivall.com.tr tarafından organize edildi. Alanya'nın en iyi disk jokeylerinin sahne aldığı organizasyona çok sayıda yabancı turist de katıldı. Katılımcılar 7 saat boyunca müzik ve eğlencenin tadını çıkardı. Festival adına açıklama yapan www.festivall.com.tr yetkilileri, Alanya'nın hem turizm hem de üniversite şehri olduğunu genç nüfusun bu tür etkinlikler sayesinde eğlenip sosyalleştiğini ifade ettiler. Ayrıca son yıllarda ülkemizde çok popüler olan bu festivalin Alanya'nın tanıtımı adına da çok katlı sağlayacağına dikkati çeken festival koordinatörü Kerim Coşkun, "Festivali büyüterek devam etmeyi planlıyoruz. Gelecek sene çok daha kapsamlı bir organizasyon yapacağız. Buraya kadar gelen herkese ve Alanya Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi.