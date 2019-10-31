Ravza'da sürpriz buluşma
Alanya'nın en eski restoranlarından olan Ravza, önceki gün sürpriz bir buluşmaya sahne oldu
PORTAKAL 29.10.2019, 22:02
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Fikret Hayali, yakın dostu olan Ravza Restoran sahibi Nuri Gökgül'ü işyerinde ziyaret etti. Sürpriz buluşmaya Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) eski başkanı Emin Müftüoğlu ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) eski başkanı Kuddusi Müftüoğlu da katıldı. Birlikte keyifli bir öğle yemeği yiyen yakın dostlar, bol bol sohbet etme imkanı da buldular.
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