Ravza'da buluştular

GEÇTİĞİMİZ akşam Mırmır Restoran'da keyifli bir programa imza atan Cihan Erman, önceki gün yakın dostları ile Ravza Restoran'da bir araya geldi. Kuaför Osmaniye Kurşun ve Fulya-Haydar Tığrak çifti ile zengin menülü bir öğle yemeği yiyen Cihan, dostları ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı. Yemeğin ardından iskelede yürüyüş yapan grubun neşesine diyecek yoktu.