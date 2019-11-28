Rap rüzgarı esecek

ALANYA'DA "konser' deyince ilk akla gelen mekanlardan olan Illusion Event Hall, ünlü isimleri sahnesinde ağırlamaya devam ediyor. Soğuk kış gecelerini renkli organizasyonları ile ısıtan Illusion'da bu sefer ünlü rap müzik sanatçıları Canbay & Wolker ve Velet konser verecek. Fikret Kaya ve Altan Genç'in organizatörlüğünde gerçekleşecek olan bu iki dev konser, 6 Aralık Cuma gecesi yapılacak. Rap müzik tutkunlarına unutulma bir müzik ziyafeti çekecek olan Canbay & Wolker ikilisi ile Velet, "Alanya 6 Aralık'ta müziğe doyacak. Tüm Alanyalı hayranlarımızı bu konsere bekliyoruz" dediler.