Ralliye damga vurdular

TOPLAMDA 40 aracın katıldığı yarışlarda Alanya'yı temsil eden Alanya Off-Road Kulübü üyeleri, turnuvada kupalara adeta ambargo koydular. Alanya Off-Road Kulübü Başkanı Hatip Mehmet Yılmaz ve Eren Özen Bütün, genel klasman ve s3 klasmanında birincilik elde ederek 5 kupa kazandılar. Mustafa Özel ve Mehmet Ali Çiftçioğlu ise frenleri patlamasına rağmen yarışı tamamladılar. Son 4 km'de motoru da patlatan Özel ve Çiftçioğlu, yarışlar sonunda s3 klasmanında dördüncülük elde ettiler.