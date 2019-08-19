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Rafting keyfi

Alanyalı gençler haftasonunda bir araya gelerek rafting keyfi yaptılar. Organizasyonu düzenleyen Serdar Çelik, "Her yıl düzenlediğimiz etkinliğe bu yıl 42 kişi katıldı. Katılımcılarla birlikte renkli bir gün geçirdik" dedi.

PORTAKAL 19.08.2019, 18:10 19.08.2019, 18:16 Toygar Dim
Rafting keyfi
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Rafting keyfi
Rafting keyfi

ALANYA'NIN yeni nesil kanalı Dim Web TV'de (dimtv.tv) ekranlara gelen Dim Magazin'in başarılı sunucusu Serdar Çelik, haftasonunda arkadaşlarını rafting organizasyonunda buluşturdu. 42 kişinin katılım gösterdiği etkinlikte Manavgat'taki Beşkonak Çayı'na giden gençler, burada rafting yaparak gönüllerince eğlendiler. Etkinlikte bol bol yüzme fırsatı da bulan katılımcılar, soğuk sularda serinlemenin keyfini doyasıya yaşadılar. Organizasyonun mimarı olan Serdar Çelik, "Rafting organizasyonunu her yıl yaparak insanları bir araya getiriyor ve keyifli bir gün geçirmelerini sağlıyoruz. Bu yıl yine rekor düzeyde katılım gerçekleşti. Herkese teşekkür ederiz" dedi. 

#serdar #çelik #Manavgat #BEŞKONAK #Çayı #Rafting
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