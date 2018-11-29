Rabbit'te kalabalık kutlama

DEVLET Bahçeli Yaşam Alanı içerisinde hizmet veren The Rabbit Cafe, geçtiğimiz günlerde renkli bir doğum günü kutlamasına sahne oldu. Alanya'nın tanınmış simalarından olan Alanya Gezi Treni işletmecisi Ali Yıldız, yeni yaşına ailesi ve yakın dostları ile 'Merhaba' dedi. Önce keyifli bir akşam yemeği yiyen kutlama ekibi, daha sonra bol bol sohbet etti. Kendisi için getirilen doğum günü pastasının mumlarını tek seferde söndüren Ali Yıldız, "Bu özel ve güzel kutlama için eşime, dostlarıma ve arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.