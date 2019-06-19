'Pulim' çoşkusu

AKBULUT Sanat sponsorluğunda gerçekleşen konserde önce Araf sahnedeydi. Akbulut Sanat'ın menejerliğini yaptığı grup, dinleyicilere müzik ziyafeti çekti. Ardından sahneye çıkan Seren Uzun ise listeleri alt üst eden şarkısı 'Pulim' ile konsere başladı. Birbirinden güzel parçaları arka arkaya seslendiren Seren Uzun, kendisini dinleyenlerden tam not aldı. Gecenin mimarlarından olan Akbulut Sanat sahibi Harun Akbulut, "Dev konserlerimiz yaz boyunca devam edecek" dedi.

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2019, 17:29