Poğaça buluşması

GECE yarısından gerçekleşen buluşmada, fırından taze taze çıkan poğaçaları arkadaşlarına ikram eden Erdem, dostları ile bol bol sohbet etme imkanı da buldu. Karınlarını doyurduktan sonra da eğlenmek için Summer Garden'a giden grubun keyfine diyecek yoktu.