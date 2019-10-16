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Piknikte buluştular

Ulaş Mesire Alanı geçtiğimiz haftasonunda renkli ve kalabalık bir organizasyona ev sahipliği yaptı

PORTAKAL 16.10.2019, 19:02
Piknikte buluştular
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WordBank Music ve Genç Girişimciler Kulubü, oryantasyon etkinliği kapsamında piknik organizasyonu yaptı. Çok sayıda kişinin katıldığı piknikte neşe dolu anlar yaşandı. Şarkılar söyleyip oyunlar oynayan katılımcılar, akşam saatlerine kadar keyifli organizasyonun tadını çıkardı. 

#Ulaş Mesire Alanı #renkli
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