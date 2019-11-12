'Piknik Sepeti' güldürdü

AKBULUT Sanat sahibi Harun Akbulut, yeni bir tiyatro oyununu daha Alanya halkı ile buluşturdu. Ahmet Çevik, Aylin Kabasakal, Cengiz Güleryüz, Serhan Atak ve Esin Gündoğdu'nun rol aldığı Piknik Sepeti adlı komedi oyunu, önceki akşam Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) sahnelendi. Ahmet Çevik Tiyatrosu tarafından sahneye konulan oyunda, birbirlerinden tamamen farklı iki ailenin bir piknik sırasında tanışmaları konu ediliyor. Bu iki aile arasında herhangi bir ortak nokta olmamasına rağmen şaşırtıcı bir yakınlık gelişir. Fakat daha sonra bu pikniğe beklenmedik birisi dahil olur ve bu kişinin gelişiyle olaylar sarpa sarar. Oldukça eğlenceli anların yaşandığı bu enerjisi fazlasıyla yüksek olan oyunda, Alanyalı tiyatroseverler gülmeye doydu. Harun Akbulut, ünlü oyunları Alanya halkı ile buluşturmaya devam edeceğini söyledi.