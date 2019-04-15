Piiz, unutulmaz bir konsere imza attı

Ünlü müzik grubu Piiz, Harry's Pub sahnesinde yine unutulmaz bir konsere imza attı 

Piiz, unutulmaz bir konsere imza attı
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Piiz, unutulmaz bir konsere imza attı

Piiz, unutulmaz bir konsere imza attı

GECE hayatının popüler eğlence mekanlarından olan Harry's Pub'da yine renkli bir konser yaşandı. Türkiye'nin yakından tanıdığı ünlü müzik grubu Piiz, Harry's müdavimlerine canlı performanslarını sergilediler. Özellikle de gençlerin büyük ilgi gösterdiği konserde en sevilen şarkıları arka arkaya seslendiren grubun solisti Emir Yaşar, orkestra arkadaşları ile birlikte unutulmaz bir konsere imza attı. Harry's Pub'daki eğlenceli ortam ise görülmeye değerdi. 
 

Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2019, 16:27
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