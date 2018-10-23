Piiz coşkusu

ALANYA gençliğinin popüler mekanlarından olan Harry's Pub sahnesinde Alanyalı hayranları ile buluşan Piiz grubu üyeleri, kendilerini dinleyenlere müzik ziyafeti çekti. Vokalde Emir Yaşar, bateride Mehmet Dudarık, klavyede Muzaffer Doğan, gitarda Doğa Usta ve bas gitaristte ise Ahmet Çilingir, sergiledikleri canlı performansları ile büyük beğeni topladılar. Gençlerin dillerine pelesenk olan popüler şarkılardan oluşan repertuarları ile yaklaşık 2 saat süren bir konser veren Piiz üyeleri, hareketli şarkılarda da gençleri dans ettirdi. Harry's Pub'da geç saatlere kadar süren renkli eğlence görülmeye değerdi.