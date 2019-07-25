Picasso'da kafanız rahat

ARACININ temizliğine ve bakımına özen gösterenlerin en uğrak adreslerinden olan Picasso Oto Boya & Yıkama, sunduğu hizmetleri ile ilgi görmeyi sürdürüyor. Cilalı, fırçasız ve süngersiz yıkamanın yanı sıra oto kuaför, motor temizleme, far temizleme ve buharlı temizlik hizmetleri veren Picasso, aynı zamanda oto boya, pasta cila, boya koruma ve seramik kaplama gibi hizmetleri ile de fark yaratıyor. "Araçlarınızı bulunduğunuz yerden alıp, hızla yıkayıp kapı teslimi yapıyoruz" diyen işletme yetkilileri, "En son model ekipmanlarımız ile her türlü aracın bakımını ve temizliğini yapıyoruz. Tüm Alanya halkını Picasso'da araç yıkatmaya davet ediyoruz" dediler.



