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Personel sürprizi

Alanya'nın lezzet duraklarından olan Haydar Usta Kebap Evi sahibi Haydar Büyüktaş'a doğum gününde hoş bir sürpriz yapıldı

Personel sürprizi

Alanya'nın lezzet duraklarından olan Haydar Usta Kebap Evi sahibi Haydar Büyüktaş'a doğum gününde hoş bir sürpriz yapıldı

05 Nisan 2018 Perşembe 17:26
Personel sürprizi
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HAYDAR Usta personeli, patronları Büyüktaş'a iş esnasında yaş günü sürprizi yaptı. Sürpriz karşısında duygulanan Haydar Büyüktaş, "Bu mutlu günümü unutmayan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Haydar UstaHaydar Büyüktaş
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