Peri masalları gibiydi! Alanya bu düğünde buluştu

ALANYA Belediye Meclis Üyesi ve Goldcity Otel sahibi F. Kerim Aydoğan ve Nevin Aydoğan'ın oğulları Burak Aydoğan, üniversite yıllarında tanıştığı Gülsen ve Mustafa Atar çiftinin güzel kızları Elif Atar ile evlendi. Goldcity Otel'de yapılan renkli düğün, bahçede kıyılan nikah töreni ile başladı. Çiftin nikahını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel kıydı. Davetlilerin hurunda 'Evet' diyen Elif ve Burak'ın heyecanlı halleri görülmeye değerdi.

HER DETAY DÜŞÜNÜLDÜ

Geçtiğimiz haftasonuna damga vuran Elif Atar ve Burak Aydoğan'ın düğünleri, peri masallarından farksızdı. Düğüne gelen konukları tamamı kadınlardan oluşan keman orkestrası karşıladı. Aile büyükleri de davetlileri kapıda karşılayarak 'Hoş geldiniz' dediler. Düğün salonunda masadan tavana kadar her detay canlı çiçeklerle süslenmişti. Uzun masalarda zengin menülü bir akşam yemeği ile ağırlanan davetliler, düğünün organizasyonuna tam not verdiler.

ROMANTİK İLK DANS

Elif ve Burak'ın salona girme zamanı geldiğinde ise müthiş bir alkış yağmuru yaşandı. Genç çifti ayakta alkışlarla karşılayan davetliler, çiftin heyecanlarına ortak oldular. İlk danslarını Ed Sheeran'ın Thinking Out Loud adlı romantik şarkısı eşliğinde yapan yeni evli çift, sergiledikleri dans performansı ile büyük alkış aldılar.

ORKESTRA COŞTURDU

Burak Aydoğan ve Elif Atar'ın Goldcity'de yapılan düğünlerinde kalabalık bir orkestra sahne aldı. Düğün için geniş bir repertuar hazırlayan ve davetlilere keyifli bir akşam yaşatan orkestra üyeleri, vur patlasın çal oynasın bir eğlence yaşattılar. Gecenin geç saatlerine kadar devam eden eğlenceli düğün, uzun süre hafızalardan silinmeyecek gibi görünüyor.

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2018, 14:26