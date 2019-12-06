Peri çocuklarından Duyarlı ziyaret

KURUMDA eğitim alan özel bireylerle bir araya gelen çocuklar, birlikte çeşitli etkinlikler düzenledi. Afiş tasarlama, yüz boyama ve daha birçok renkli etkinliği birlikte yapan anaokulu çocukları ve özel bireyler renkli görüntüler oluşturdu. Engelli bireylerle ilgili farkındalığın okul öncesi yaşlarda verilmesi gerektiğine dikkat çeken Peri Anaokulu Müdürü Perihan Özdeş, önümüzdeki dönemlerde de benzer etkinlikleri yapmayı sürdüreceklerini ifade etti. Özdeş, "İnsanlara, doğaya, hayvanlara, çevresindeki herşeye duyarlı çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Bu yaşlarda edinilen kazanımlar, onların hayatları boyunca etkili olacak. Özel bireylerle ilgili ne kadar farkındalık oluşturabilirsek, onlar da bu farkındalığı etraflarına yayacaklar" dedi. Özgün Kardelen kurucusu Feridun Özdeş ise, ziyaretin önemine değinerek, "Kardeş kurumumuz, çocuklarımızı bu anlamlı günlerde yalnız bırakmıyor ve hep yanlarında oluyorlar. Biz de kurum olarak her zaman farkındalığın artmasına yönelik etkinlikler, çalışmalar yapmak gayretindeyiz. Bu ziyaret de hepimiz için çok önemliydi. Anlamlı ziyaretlerinden dolayı Peri Anaokulu öğretmen ve öğrencilerine, ayrıca duyarlı çocuklar yetiştiren velilerimize de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.