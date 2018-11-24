Patika mest etti

PATİKA Engelsiz Yaşam Gönüllüleri Derneği, toplumsal anlamda farkındalık yaratmak adına Alanya Kültür Merkezi çatısı altında Dost Meclisi Türk Müziği Topluluğu'nun katılımıyla bir etkinlik gerçekleştirdi. Engelli bireyler adına yasal olarak herhangi bir eksiklik olmadığını ifade eden Patika Engelsiz Yaşam Gönüllüleri Derneği Başkanı Levent Benal "Farkındalık noktasında ve uygulamada sıkıntılarımız, eksiklerimiz var" dedi. Etkinlik ile ilgili bilgiler veren Benal "İlginin yüksek olması çok sevindirici gerçekten. 2007 yılından bu yana yoğun bir çaba içerisindeyiz. En önemli amacımız da toplumda bir farkındalık yaratmak. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi o ülkedeki kaldırımların yükseklikleri ile ters orantılıdır. Bizler bunu her daim söylüyoruz. Farkındalık çabalarımızın bulunduğumuz alanlarda kısmen karşılık bulması da bizleri mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında Benal'ın fiziksel anlamda yürüme engeli bulunan kızı Deniz Benal da sahneye çıkarak sırasıyla Ordunun Dereleri ve Çemberimde Gül Oya türkülerini seslendirdi. Benal izleyenlerden büyük beğeni aldı. Ayakta alkışlanan Benal, herkese teşekkürlerini sundu.