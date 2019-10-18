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Parkede evlilik teklifi

Alanya Belediyespor ile Tofaşspor arasında geçtiğimiz haftasonu oynanan Voleybol Erkekler 1. Ligi 1. hafta mücadelesi, sürpriz bir evlilik teklifine sahne oldu.

PORTAKAL 18.10.2019, 22:10
Parkede evlilik teklifi
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TAKIMIYLA yılın ilk mücadelesini yapan olan Esat Avcı, maçı izlemeye gelen kız arkadaşı Ayşenur Fındık’a maç öncesi sürpriz yaparak evlilik teklifinde bulundu. Tribünde maç izlemeyi bekleyen Ayşenur Fındık, sürpriz karşısında şaşkınlık yaşadı. Sahaya inen Fındık’a diz çökerek evlenme teklifinde bulunan Avcı, 'evet' cevabı alınca büyük mutluluk yaşadı. Esat Avcı, evet cevabının ardından aldığı yüzüğü kız arkadaşının parmağına taktı. Takım arkadaşları ve tribündeki seyirciler çifti alkış yağmuruna tutarken, saha hoparlöründe ise şarkıcı Raviş’in 'Güzel kadın' şarkısı çaldı.

#Alanya Belediyespor
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