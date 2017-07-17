Paraşütlü kutlama

TÜRKLER sahilinde hizmet veren Big Kral Su Sporları çalışanları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla paraşütle birlik ve beraberlik masajı verdi. Üzerinde "Can verilir, mal verilir ama vatan verilmez" yazılı pankart ve Türk bayrakları bulunan paraşütle tüm sahili gezen Big Kral çalışanları, sahilde bulunan vatandaşlar ve yabancı turistler tarafından uzun süre alkışlandı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.