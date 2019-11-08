'Özleyenleri beklerim'

ŞU sıralarda İskenderun'daki Müzeyyen sahnesinde program yapan başarılı sanatçı, 20 Kasım Çarşamba günü Alanyalı hayranları ile yeniden bir araya gelecek. Mırmır Beach Restoran'daki programına tüm sevenlerini davet eden Cihan Erman, "Uzun bir aranın ardından yeniden Alanya'da sahne alacağım. Tek gecelik bu konserime beni özleyen tüm hayranlarımı bekliyorum" dedi.