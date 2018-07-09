Özkan'a Japar'dan ödül 

TÖRENE Alanya'dan katılan Özkanlar Tesisat sahibi Şevket Özkan, firma tarafından ödüle layık görüldü. Törende bir konuşma yapan Japar firması sahibi Erol Amada, "Başarılı ve titiz çalışmasından dolayı firmamızı en iyi bir şekilde temsil eden, müşteri memnuniyetinin ön planda olmasını ilke edinen firma yetkilisi Şevket Özkan ve ekibine teşekkürlerimi sunarım" dedi. Şevket Özkan ise çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Japar'ın bu yıl birincilik ödülü bizlere nasip oldu. Bu ödülü almamda yardımcı olan personellerim ve bayilerimize çok teşekkür ederim" dedi.

