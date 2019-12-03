Özel gösterinin 20. yılı

OBA Mahallesi'nde bulunan Özel Özgün Kardelen Özel Eğitim Kurumu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında hazırladığı geleneksel gösteriyi, bu yıl 20. kez sahneledi. Alanya Kültür Merkezi (AKM)'de düzenlenen etkinliğe Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, veliler ve çok sayıda davetli katıldı. 200'den fazla özel bireyin yer aldığı gösteride, birbirinden renkli şovlar izleyicilerin beğenisine sunuldu. Özgün Kardelen Özel Eğitim Okulu kurucusu Psikolog Feridun Özdeş, etkinliğe gösterilen ilgiden dolayı tüm katılımcılara teşekkür ederek, "İlkini 2000 yılında gerçekleştirmiştik. O gün hangi heyecanı yaşıyorsak, aradan geçen 20 yılda bu heyecanımızı koruduk, aynı istek ve hevesle çalışmalarımızı sürdürdük. Emek veren tüm velilerimize, çocuklarımıza ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.