Özcan ailesi büyüyor

Konaklı'da bulunan Özcan Sebze ve Meyve, ikinci şubesini Payallar'da açtı. Görkemli bir törene sahne olan açılışa çok sayıda davetli katıldı

Özcan ailesi büyüyor
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Özcan ailesi büyüyor

Özcan ailesi büyüyor

HASAN Özcan'ın sahibi olduğu Özcan Sebze ve Meyve Toptan Perakende Satış Merkezi, Konaklı'nın ardından ikinci şubesini Payallar Mahallesi'nde hizmete açtı. Açılış törenine çok sayıda davetlinin yanı sıra, Millet İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez ve ekibi de katıldı. Açılış kurdelesini de kesen Abdullah Sönmez, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Davetlilerin çeşitli yiyecek ve içecek ikramları ile ağırlandığı açılışta bir konuşma yapan işletme sahibi Hasan Özcan, "Kalite ve tazeliği ilke edinen firmamız, vatandaşlarımıza 12 ay boyunca kesintisiz hizmet verebilmek için ikinci şubesini açtı. Uygun fiyata en iyi ürünleri sunacağımız ikinci şubemizin de bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. 
 

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2019, 15:28
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