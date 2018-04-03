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Otizme dikkat çektiler

Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Alanyum AVM ile Elele Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin işbirliğinde düzenlenen etkinlikte anlamlı ve renkli görüntüler oluştu

Otizme dikkat çektiler

Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Alanyum AVM ile Elele Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin işbirliğinde düzenlenen etkinlikte anlamlı ve renkli görüntüler oluştu

03 Nisan 2018 Salı 16:24
Otizme dikkat çektiler
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ALANYUM Alışveriş Merkezi, özel ve renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Özel Elele Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile Alanyum AVM yönetimi tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle ortak organize edilen etkinlikte, AVM girişinde kurulan standda tişört boyama çalışması yapıldı. Kurum öğretmenleri, veliler ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğrenci Konseyi'nden öğrencilerin de yer aldığı farkındalık çalışmasına, Alanyum'a gelen konuklar da büyük ilgi gösterdi. Aileleri ve öğretmenleriyle birlikte tişörtlerini boyayan çocuklar, daha sonra Playland oyun alanında bol bol eğlenme fırsatı buldular.
Alanyum AVM Müdür Yardımcısı Fatma Çelik, yapılan 'farkındalık' etkinliğinin önemine değinerek, "Bundan sonraki süreçte de bu tür çalışmalara desteklerimiz sürecek. Emeği geçen herkesi kutluyorum ve teşekkür ediyorum" dedi. Rehabilitasyon merkezi tarafından ise Alanyum AVM yönetimine teşekkür edilerek Çelik'e plaket takdim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanyum AVMEleleOtizm
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