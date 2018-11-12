Otantik mekanda hoş ezgiler

DAMLATAŞ Yolu üzerinde hizmet veren Ottoman Türk Kahvesi, otantik dokusuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Daha önce bünyelerinde canlı müzik bulundurmayarak, misafirlerine sakin, sessiz bir ortam sağlayarak günün yorgunluğunu atmalarını sağlayan mekan, müdavimlerinin yoğun isteği üzerine canlı müzik akşamlarına start verdi. Canlı müzik kararı alan işletmeciler, Alanya'ya yakın zamanda gelen ve oldukça beğenilen İkbal Gitar'la bu kararlarını hayata geçirdi. Salı ve Perşembe günleri mekanda sahne alacak olan İkbal Gitar, sahne aldığı akşamda misafirlere doyumsuz bir müzik şöleni yaşattı.