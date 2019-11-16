Osmaniye taşınıyor
ALANYA'NIN ünlü kuaförlerinden olan ve yıllardır Büyük Otel Sokağı'nda hizmet veren Osmaniye Kuaför, kısa bir süre sonra yeni yerine taşınacak
PORTAKAL 16.11.2019, 10:00
Kerim Kaptanlar Sokak'taki Kaptan Gıda'nın hemen yanında hizmet vermeye başlayacaklarını söyleyen işletme sahibi Osmaniye Kurşun, "Eski yerimizdeki binalar kentsel dönüşüme gireceği için yer değişikliği yapmak zorunda kaldık. Kısa bir süre sonra Kaptan Gıda yanındaki yeni yerimizde hizmet vereceğiz" dedi.
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