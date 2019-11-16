Osmaniye taşınıyor

Kerim Kaptanlar Sokak'taki Kaptan Gıda'nın hemen yanında hizmet vermeye başlayacaklarını söyleyen işletme sahibi Osmaniye Kurşun, "Eski yerimizdeki binalar kentsel dönüşüme gireceği için yer değişikliği yapmak zorunda kaldık. Kısa bir süre sonra Kaptan Gıda yanındaki yeni yerimizde hizmet vereceğiz" dedi.