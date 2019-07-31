Oses'ten 3. şube

OSES Çiğ Köfte, Türkiye'deki 852'nci, Alanya'da ise 3'üncü mağazasını Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında faaliyete geçirdi. Açılış gününde davetlilere çiğ köfte ikramları yapıldı. Gazetecilere konuşan Oses Çiğ Köfte Konya Bölge ortağı ve sorumlusu Mustafa Uysal, hedeflerinin bu yıl içerisinde Alanya'daki şube sayısını 10'a çıkarmak olduğunu söyledi. Uysal, "Oses'i bütün markalardan ayıran bir özelliği var. Türkiye'de toplam 4 tane fabrikamız var. Onların bir tanesi de Konya’da. Dolayısıyla bütün illere yakınlık derecesinde günlük taze ürün gönderimi yapıyoruz ve bu şekilde ilerliyoruz. Konya bölgesine bağlı şu an Karaman, Alanya, Konya'nın ilçeleri ve Konya merkeze hizmet veriyoruz. Bunlarla birlikte 72 mağaza oldu. Türkiye’de ise 852 mağazamız var. Ayrıca Almanya’da bir üretim tesisimiz var, orada da 19 şubemiz var. 25 yıllık bir firmayız. Sektörün bütün ilklerini Oses yapmıştır, bu fiziki olarak kanıtlı bir şekildedir" dedi.



'GUINNESS'E KATEGORİ AÇTIRDIK'

Oses'in lezzeti ile ön planda olan bir marka olduğunu söyleyen Mustafa Uysal, "Oses olarak gerçekten lezzetimizle ön plandayız. Hiçbir zaman biz bayilik başvurusu yapan insanlara lezzetimizi anlatmayız. Çünkü bunun kararını vererek bize geliyorlar. Hedefimiz Alanya’da bu yıl içinde şube sayımızı 10’a çıkarmak. Almanya’da 2013 yılında kalite zirve ödülünü aldık. Bir de 2016 yılında İstanbul CNR Gıda Fuarı’nda hem Türkiye temsilcileri, hem de Avrupa temsilcilerinin katıldığı organizasyonla dünyanın en uzun dürümünü 231 metre uzunluğunda yaptık. Dürüm ve çiğköfte kategorisini açtırarak Guinness Rekorlar Kitabında belgemizi de almış bulunmaktayız. Bayi açmak isteyenlere ve başvuru yapanlara destek amaçlı bu tür faaliyetlerde sürekli bulunuyoruz ve bulunmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2019, 18:37