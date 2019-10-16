Örnek sporcular
KONAKLI Atabey Spor Kulübü'nün genç sporcuları, haftasonunda örnek bir davranış sergilediler ve antrenör Zekeriya Demir ile birlikte tarihi Alanya Kalesi'nde çöp topladılar.
PORTAKAL 16.10.2019, 19:03
KONAKLI Atabey Spor Kulübü'nün genç sporcuları, haftasonunda örnek bir davranış sergilediler ve antrenör Zekeriya Demir ile birlikte tarihi Alanya Kalesi'nde çöp topladılar. Hem doğa yürüyüşü yapan hem de çöp toplayarak örnek bir etkinliğe imza atan gençler, sergiledikleri bu davranışla takdir topladılar.
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|8
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|6
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|9
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