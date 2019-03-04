ÖNCEKİ gün göreve başlayan Öztürk, "Desteklerini esirgemeyen Leman Kültür ortakları sayın Mehmet Ali Üstün ve Ulaş Özgen'e teşekkür ederim" dedi. Tüm dostlarını da yeni mekanına beklediğini söyleyen Öztürk, "Yeni görevimizde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Allah utandırmasın" ifadelerini kullandı.
Orhan Öztürk Leman'da
Alanya'nın tanınmış gençlerinden olan Orhan Öztürk, popüler mekanlardan olan Leman Kültür Bistro & Cafe'nin İşletme Müdürü oldu
ÖNCEKİ gün göreve başlayan Öztürk, "Desteklerini esirgemeyen Leman Kültür ortakları sayın Mehmet Ali Üstün ve Ulaş Özgen'e teşekkür ederim" dedi. Tüm dostlarını da yeni mekanına beklediğini söyleyen Öztürk, "Yeni görevimizde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Allah utandırmasın" ifadelerini kullandı.
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