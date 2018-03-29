ANTALYA Barosu'nda düzenlenen törenle genç avukatlara ruhsatları verildi. Necip Topal'ın oğlu Yıldıray Topal'ın da ruhsatını teslim aldığı törende mutluluk vardı. "Onunla gurur duyuyorum" diyen Necip Topal, "İnşallah bana olduğu gibi vatana ve millete de hayırlı bir avukat olacak olan oğlumu kutluyorum" dedi.
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