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Onlar erdi muradına...

Sema Filiz ve Emre Kışlıoğlu, yüzlerce davetlinin katıldığı renkli bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Genç çiftin nikah şahitliğini ise Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı ile Alanyaspor 2. Başkanı Kamil Köseoğlu yaptı

PORTAKAL 17.09.2019, 16:29 17.09.2019, 16:30
Onlar erdi muradına...
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CİKCİLLİ Belediye Düğün Salonu, geçtiğimiz haftasonunda eğlenceli bir düğüne sahne oldu. Krizantem Otel'de birim amiri olarak görev yapan Emre Kışlıoğlu, bir süredir nişanlı olduğu Sema Filiz ile evlendi. Çok sayıda davetlinin katıldığı düğünde büyük bir coşku hakimdi. Salona el ele giren Sema ve Emre, ilk dansın ardından ömür boyu sürecek mutlulukları için davetlilerin huzurunda 'evet' dedi. Çiftin nikah şahitliğini ise Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı ile Aytemiz Alanyaspor 2. Başkanı ve Krizantem Otelleri sahibi Kamil Köseoğlu yaptı. Nikah merasiminin ardından başlayan doyumsuz eğlence geç saatlere kadar devam etti

#Sema Filiz #Emre Kışlıoğlu
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