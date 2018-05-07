 Onlar erdi muradına...

BİR süredir birlikte olan Rahime Büyükhamurkar ve Hüseyin Ceylan, çok sayıda davetlinin katıldığı renkli bir düğün ile evlendi. İlk danslarının ardından ömür boyu sürecek mutlulukları için davetlilerin huzurunda 'Evet' diyen Rahime ve Hüseyin, daha sonra canlı müzik eşliğinde vur patlasın çal oynasın bir eğlence yaşadı.
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