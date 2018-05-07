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 Onlar erdi muradına...

Keykubat Plajı'nda hizmet veren Neşe Beach, geçtiğimiz günlerde renkli bir düğüne sahne oldu

 Onlar erdi muradına...

Keykubat Plajı'nda hizmet veren Neşe Beach, geçtiğimiz günlerde renkli bir düğüne sahne oldu

07 Mayıs 2018 Pazartesi 17:30
 Onlar erdi muradına...
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BİR süredir birlikte olan Rahime Büyükhamurkar ve Hüseyin Ceylan, çok sayıda davetlinin katıldığı renkli bir düğün ile evlendi. İlk danslarının ardından ömür boyu sürecek mutlulukları için davetlilerin huzurunda 'Evet' diyen Rahime ve Hüseyin, daha sonra canlı müzik eşliğinde vur patlasın çal oynasın bir eğlence yaşadı. 

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Anahtar Kelimeler:
Keykubat PlajıNeşe BeachHÜSEYİN CEYLAN
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