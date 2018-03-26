Onlar erdi muradına...

* Fotoğraflar: Kadir ERSOY - Foto ERENLER
BİR süredir nişanlı olan Boz Ailesi'nin kızları Berna ile Kumru Ailesi'nin oğulları Nurullah, Alanya Belediyesi Kestel Düğün Salonu'nda yapılan renkli bir düğünle evlendi. Çok sayıda davetlinin katıldığı Berna Boz ve Nurullah Kumru'nun düğünlerinde coşku eksik olmadı. Salona el ele giren genç çift, ilk danslarını alkışlar arasında yaptı. Davetlilerin huzurunda ömür boyu sürecek mutlulukları için 'Evet' diyen Berna ve Nurullah'ın heyecanlı halleri görülmeye değerdi. Nikahın ardından başlayan eğlence, gecenin geç saatlerine kadar devam etti.
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