Onlar erdi muradına...
Bir süredir nişanlı olan Sevgi Atay ve Ahmet Ümit Köksal, Demirtaş Düğün Salonu'nda çok sayıda davetlinin katıldığı renkli ve eğlenceli bir düğün ile evlendi
PORTAKAL 14.11.2019, 21:33 14.11.2019, 21:39
AYŞE ve Hasan Atay çiftinin Goldcity Otel'de görev yapan kızları Sevgi Atay ile Meryem ve Murtaza Köksal çiftinin endüstri ürünleri tasarımcısı olan oğulları Ahmet Ümit Köksal dünyaevine girdi. Genç çift için Demirtaş Düğün Salonu'nda yapılan renkli düğüne, şehir içi ve şehir dışından çok sayıda davetli katıldı. Düğün salonuna el ele giren Sevgi ve Ahmet, ilk danslarını heyecan içerisinde yaptı. Ardından düzenlenen nikah töreninde ömür boyu sürecek mutlulukları için 'Evet' diyen Sevgi ve Ahmet'in mutluluklarına diyecek yoktu. Canlı müzik ve eğlencenin de olduğu düğünde vur patlasın çal oynasın bir eğlence vardı. Geç saatlere kadar süren düğündeki keyifli atmosfer görülmeye değerdi.
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