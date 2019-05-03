Onlar erdi muradına...

FATMA ve Mehmet Toyğun çiftinin ana sınıfı öğretmeni kızları Emine Toyğun ile Fatma ve Ahmet Bolat çiftinin muhasebeci oğulları Hikmet Bolat, çok sayıda davetlinin katıldığı renkli bir düğün ile evlendi. Neşe Beach'te yapılan düğün, genç çiftin gelmesi ile başladı. Romantik bir şarkıda ilk danslarını yapan Emine ve Hikmet, daha sonra ömür boyu sürecek mutlulukları için davetlilerin huzurunda 'evet' dedi. Çiftin kına geceleri de aynı akşam yapıldı. Geleneklerin yaşatıldığı kına gecesinde gelin ve arkadaşları doyasıya eğlendi. Coşkunun eksik olmadığı renkli düğün, gecenin geç saatlerine kadar devam etti.



Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2019, 17:08