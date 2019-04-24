Onlar erdi muradına...

Alanya'da genç bir çift daha evliler kervanına katıldı. Tuğba Yönet ve Halil İbrahim Davarcı, mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı

Onlar erdi muradına...
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HABERİN GALERİSİ
Onlar erdi muradına...

Onlar erdi muradına...

ÜMMÜHANİ ve Kemal Yönet çiftinin Diş Hekimi Üngör Öz'de asistan olarak çalışan kızları Tuğba Yönet, bir süredir nişanlı olduğu Ayten Davarcı ve merhum İbrahim Davarcı'nın Musa GSM ortağı olan oğulları Halil İbrahim Davarcı ile dünya evine girdi. Genç çiftin Çıplaklı Düğün Salonu'nda yapılan renkli düğünlerine yüzlerce davetli katıldı. Vur patlasın çal oynasın bir eğlencenin yaşandığı düğünde keyifli bir atmosfer vardı. Düğün sonunda tebrikleri kabul eden Tuğba ve Halil İbrahim'in mutluluklarına diyecek yoktu. 

Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2019, 14:21
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