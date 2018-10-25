Onlar erdi muradına...

MELİHA ve Selahattin Kahya çiftinin güzel kızları Seher Kahya, bir süredir birlikte olduğu Fadim ve Doğan Çetin çiftinin Grand Troys Yat sahibi olan oğulları Nuri Çetin ile dünya evine girdi. Çiftin Kestel Belediye Düğün Salonu'nda yapılan eğlenceli düğünlerine çok sayıda davetli katıldı. Ömür boyu sürecek mutlulukları için davetlilerin huzurunda 'Evet' diyen Seher ve Nuri, daha sonra canlı müzik eşliğinde vur patlasın çal oynasın eğlendi. "Darısı bekarların başına" diyen Seher Kahya ve Nuri Çetin, düğün sonunda tebrikleri kabul etti.