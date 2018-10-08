Onlar erdi muradına...

BU yaz ev sahipliği yaptığı renkli düğünler ile adından sıkça söz ettiren Sea Star Otel, Emre Öğütçüoğlu ve Beyza Aslancan'ın mutlu günlerine de sahne oldu. Alanya'nın sevilen gençlerinden olan turizmci Emre Öğütçüoğlu ve Beyza Aslancan'ın renkli düğünlerine, Ak Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve yönetimi ile Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Genel Başkan Adayı, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Romantik bir düğün dansı yapan Beyza ve Emre, daha sonra davetlilerin huzurunda ömür boyu sürecek mutlulukları için 'Evet' dedi. Nikah töreninin ardından başlayan doyumsuz eğlence ise geç saatlere kadar devam etti.