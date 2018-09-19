Onlar erdi muradına...

NEVİN Sayılı ve Hüseyin Gümüştaş'ın Başkent Hastanesi'nde çalışan kızları Hicran Gümüştaş, Gülnur Kadem Toros ve Şükrü Toros çiftinin Ekonomi Mühendisi oğulları Veli Toros ile evlendi. Genç çift için iki gün iki gece düğün yapıldı. Düğünden önce yapılan bayrak duasına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve damadın arkadaşları katıldı. Düğün ise Keyf-i Ala Restoran'da yapıldı. Çiftin nikah şahitleri arasında Adem Murat Yücel de vardı. Nikahın ardından başlayan doyumsuz eğlence, davulcu Ramazan Kılınçay ve Sami Zor ikilisinin sergilediği müthiş düğün performansı ile devam etti.



Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2018, 00:10