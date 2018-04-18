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Onlar bunu hep yapıyor

Alanya Off-Road Kulübü, Osmaniye'de düzenlenen 4. Off-Road Şenlikleri'nden yine kupa ve madalyalarla döndü

Onlar bunu hep yapıyor

Alanya Off-Road Kulübü, Osmaniye'de düzenlenen 4. Off-Road Şenlikleri'nden yine kupa ve madalyalarla döndü

18 Nisan 2018 Çarşamba 16:50
Onlar bunu hep yapıyor
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OSMANİYE'DE bu yıl 4. kez gerçekleştirilen Off-Road Şenlikleri'ne Alanyalı sürücüler damga vurdu. Daha önce sayısız kupa ve madalya ile döndükleri yarışmada bu yıl da 6 arazi aracı ile katılarak 3 kupa kazanan Alanyalı Off-Road tutkunları, Alanya'nın adını en iyi şekilde temsil etti. Alanya Off-Road Kulübü üyelerinden Hatip Mehmet Yılmaz ve Ahmet Tattır S4 Klasmanı'nda 2. olurken, S3 Klasmanı'nda ise Rafet Koçak ve Okan Tattır ikilisi üçüncülük elde etti. Yine Alanya Off-Road Kulübü üyelerinden Mustafa Özel ve Ahmet Yüzgeç ise S2 Klasmanı'nda ikincilik ödülü aldı. Adil Müftüoğlu, Eren Özen, Ayhan Karagöz, Emre Kara, Kadircan Gocagöz ve Kemal Çetin de yarışmada yer alarak Alanya'yı temsil ettiler. 

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AlanyaOff-Road KulübüOsmaniyeOff-Road
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