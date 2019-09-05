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Ondan mutlusu yok

ALANYA'NIN tanınmış simalarından olan Celal Bekar'ın eşi Zahide Bekar, yeni yaşına eşi ve kızlarının hazırladığı renkli bir sürprizle girdi.

PORTAKAL 05.09.2019, 19:23
Ondan mutlusu yok
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ALANYA'NIN tanınmış simalarından olan Celal Bekar'ın eşi Zahide Bekar, yeni yaşına eşi ve kızlarının hazırladığı renkli bir sürprizle girdi. Kendisi için özel olarak hazırlanan doğum günü pastasını bir an karşısında görünce şaşıran Zahide Bekar, alkışlar arasında mumları söndürdü. Bekar, "Bu güzel sürpriz için canım aileme teşekkür ederim" dedi. 

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