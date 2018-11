Ondan mutlusu yok

GEÇİRDİĞİ trafik kazası sonrasında yaşaması adeta bir mucize olan ve kaza sırasında üzerinde olan Fenerbahçe forması hemşireler tarafından müdahale için yırtıldığında çok üzülen Mustafa Kemal, sarı lacivertli yeni formasına kavuştu. Alanya Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Mustafa Kemal'i hastanede ziyaret ederek yeni formasını hediye etti. Derneğin yöneticilerinden Ahmet Sünbül, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda durumu şu sözlerle anlattı: "Geçmiş olsun Mustafa Kemal kardeşimize. 2 ay önce trafik kazası geçiren, doktorların yaşama umudu görmediği 12 yaşındaki Mustafa Kemal kardeşimiz hayata tutundu. Yavaşça yürütmeye de başladı. Trafik kazası geçirdiğinde üzerinde Fenerbahçe forması yırtılmış, hemşirenin formayı kesmemesi için hüngür hüngür ağlamış ve sonra komaya girmişti. Alanya Fenerbahçeliler Derneği olarak kardeşimize formasını teslim ettik. Şükürler olsun Serhat bey kulüpte formasını ismini yazdırıp imzalattı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (EAH) ziyaret edilerek moral verildi kardeşimize. Her zaman yanında olduğumuzu bildirdik. İnşallah en kısa zamanda Kadıköy’e beraber maça gideceğiz. Her zaman dediğimiz gibi her şey Fenerbahçemiz için."